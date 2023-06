Iniziato il "viaggio" pescarese delle spoglie di Santa Bernadette [FOTO]

È iniziato nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno il "viaggio" pescarese delle spoglie di Santa Bernadette Soubirous, la giovane pastorella alla quale la Vergine Maria apparve per la prima volta l’11 febbraio 1858. La reliquia sarà ospitata nella chiesa della Regina della Pace, in via Raffaello, fino a questa sera, poi dopo la messa delle ore 20,30 verrà traslata nella parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata, a San Donato, dove rimarrà per tutta la giornata del 30 giugno.

Infine ci si sposterà nella parrocchia di Sant'Andrea: lì le spoglie resteranno fino a domenica 2 luglio. Ieri pomeriggio, dopo il rosario animato dai ragazzi dell'Unitalsi con cui sono state anche ricordate alcune celebri frasi della Santa, si è tenuta la Messa, officiata dal parroco don Antonio D'Antonio.

Per Pescara e l'Abruzzo si tratta di un avvenimento molto importante, che segue peraltro di pochi mesi l'arrivo nella nostra città delle reliquie di Padre Pio. Il Santuario di Nostra Signora di Lourdes ha proposto la peregrinatio delle reliquie di Santa Bernadette, composte da un frammento del suo corpo, che già in passato sono state in Italia, ad esempio in Puglia, Calabria e Romagna.

La pastorella francese fu beatificata nel 1925 e canonizzata l’8 dicembre 1933. La reliquia, riposta in una teca, richiama al valore della malattia cristianamente vissuta e al servizio fraterno e generoso nelle periferie del mondo, in particolare nelle situazioni di sofferenza.