La pescarese Rosita a Uomini e Donne per conoscere Riccardo Guarnieri [VIDEO]

Si chiama Rosita la donna di Pescara, che da un anno vive a Milano, che nella puntata di venerdì 2 dicembre di Uomini e Donne si è presentata nel programma televisivo di Canale 5 per conoscere Riccardo Guarnieri.

La pescarese, bionda con gli occhi azzurri, visibilmente emozionata si è presentata al cavaliere Riccardo che da anni fa parte del gruppo maschile della trasmissione di Maria De Filippi.

Rosita si è presentata con le idee chiare riguardo a Riccardo dei cui comportamenti si è discusso a lungo nelle ultime settimane in relazione al rapporto con la sua ex Ida e alle uscite con Gloria.

Appena si è seduta infatti non si è fatta scoraggiare dal commento dell'opinionista Gianni Sperti secondo il quale Riccardo non avrebbe la testa libera per potersi dedicare a nuove conoscenze. Sperti ha anche ricordato i suoi comportamenti contradditori e sottolineato come, secondo lui, stia ancora pensando a un'altra donna. Ma nonostante questo Rosita è andata avanti per la sua strada presentandosi: «Ho seguito tutte le tue vicissitudini», confessa a Riccardo, «a me piaci molto non solo fisicamente ma anche caratterialmente. Mi piace l'impeto con il quale affronta la vita sia nelle cose positive che negative», dice rivolgendosi a Sperti. E a quel punto Riccardo, sorridente, dice a Maria che Rosita può restare: «Credo che abbia capito buona parte di me». Vedremo nelle prossime puntate se nascerà qualcosa tra la pescarese Rosita e Riccardo.