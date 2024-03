All'istituto Volta le gare regionali della RoboCup Junior: oltre 200 gli studenti abruzzesi che si sfideranno

Si svolgeranno all'istituto di Pescara Alessandro Volta le gare regionali della rete RoboCup Junior (RcJ) Academy. L'appuntamento con l'iniziativa educativa che sponsorizza l'evento robotico per gli studenti a livello nazionale e internazionale, si terrà il 15 marzo nella palestra della scuola e vedrà la partecipazione di molti istituti abruzzesi chiamati a rappresentare le quattro province.

Saranno circa 200 gli studenti coinvolti con le squadre che si sfideranno sia nelle competizioni RescueLine (sia under 14 sia under 19), RescueMaze e On Stage. La competizione qualificherà i migliori team di ogni categoria per la gara nazionale, che quest’anno si terrà a Verbania dal 11-13 aprile 2024.

In occasione dell’evento sarà anche possibile iscriversi a workshop per docenti e a laboratori di robotica educativa per gli alunni delle scuole medie ospiti dell’evento. Responsabile dell'evento è il professor Danilo Micalone, mentre a ricoprire il ruolo di giudice di gara ci sarà l'ex alunno del Volta Emanuele Manzo insieme a altri 12 alunni e alunne di varie scuole della regione e studenti universitari.

Queste, oltre all'istituto di Pescara, le altre scuole che parteciparanno alla competizione: