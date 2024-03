Nicola Zulli vince la terza edizione del festival della colomba artigianale abruzzese

Ad aggiudicarsi la terza edizione del festival della colomba artigianale abruzzese, "Memorial Dante Pierdomenico", è stato Nicola Zulli della pizzeria "Il coccodrillo" di Rocca San Giovanni.

Zulli, dopo il successo al festival del panettone artigianale, si è ripetuto con un elaborato ai "Tre cioccolati".

A premiarlo sono stati il direttore del centro Paolo Palombo, il maestro di cucina Santino Strizzi e l'assessore Nada Di Giandomenico al termine di una bella e interessante iniziativa con dieci elaborati in competizione.

La giuria, numerosa e qualificata, composta, tra gli altri, dal giornalista Donato Fioriti, dagli imprenditori Gino Capanna, Anna Pierdomenico e Luciano Simone, dal sommelier Fausto Mucci e i fantastici over Alfredo Troiano e Marta Borgese, ha assegnato il premio per il miglior equilibrio dei sapori a Dino Polverini dell'omonimo forno di Sant'Egidio alla Vibrata, con un prodotto impreziosito da cioccolato e albicocca, mentre quello della migliore presentazione alla "Colomba con ricotta, cioccolato e mirto" della Bottega del gelato di Spoltore di Moreno De Francesco. Il premio della giuria è andato a Penne con il semi integrale con lampone e cioccolato bianco preparato da Simone Almonti de "La casereccia", mentre il riconoscimento della critica ha visto agli onori della cronaca la pasticceria "Caramello" di Villa Raspa di Spoltore di Manuela Schiazza con la "Colomba, mela e cannella". Il cerasuolo di Marramiero e il passito della Fattoria Teatina hanno accompagnato i vari elaborati, tutti all'altezza della situazione come "Il Pasticcino" e "Crema e cioccolato" di Lanciano, Caffè "Atene Le Dune" di Silvi marina e "Bistrot 69" di Casalbordino. A metà gara è stata servita la "Colombina salata pasquale" della campionessa italiana della cucina per casalinghe Maria Angelucci che ha riscosso unanimi consensi. Tra una colomba e l'altra si sono esibiti tra gli applausi festanti del pubblico presente il vincitore nazionale del Festival della Melodia Maurizio Tocco con il suo ultimo brano dal titolo "Testa di cuore" e i protagonisti attuali del tour della buona musica come Giuliana Marinelli, Andrea Giordano e Noemi Di Carlantonio. «Sono felice della riuscita dell'iniziativa in cui credo fermamente», dice alla fine il direttore del centro L'Arca Paolo Palombo, «è un settore in crescita costante e questi professionisti hanno dimostrato di essere tra i più bravi in circolazione».