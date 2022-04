Il Comune di Pescara punta a ristrutturare teatri e auditorium con i bandi del Pnrr

Il Comune di Pescara punta a riqualificare teatri e auditorium cittadini tramite i bandi del Pnrr (piano nazionale di resilienza e ripartenza).

Riguardo alle strutture cittadine dedicate alle attività culturali e di spettacolo, il Comune punta alla riqualificazione e rigenerazione di quattro immobili.

Si tratta dei teatri d’Annunzio e Cordova e degli auditorium Flaiano e Cerulli.

In questo caso i termini sono scaduti lo scorso 21 marzo, le istanze sono state presentate 3 giorni prima e prevedono una copertura dell’80% dell’investimento complessivo, da 1.3 milioni di euro; per il rimanente 20%, visto che si procederà anche al miglioramento delle prestazioni energetiche e quindi al risparmio e alla tutela ambientale, si potrà attingere al fondo nazionale tramite la partecipata Pescara Energia. Nel mese di maggio verranno resi noti dal ministero i risultati dell’istruttoria, per le proposte prescelte si dovrà quindi procedere prima a stilare la progettazione definitiva e quindi ad affidare lavori e incarichi professionali entro il mese di dicembre. «Sulle opportunità offerte dal Pnrr l’amministrazione è stata ed è molto attenta, tanto è vero che oggi rendiamo nota tutta una serie di progetti con i quali ci siamo candidati per ottenere le risorse necessarie a dotare Pescara di importanti infrastrutture per la cultura e lo sport. Ringrazio quindi l’ufficio dedicato che abbiamo creato e che ha lavorato alla predisposizione di tutta la documentazione», commenta Salvatore Di Pino, presidente della commissione Finanze, in riferimento alla partecipazione dell’ente ai bandi ministeriali per la riqualificazione, rigenerazione e realizzazione di nuovi impianti. È stato il responsabile dell’ufficio progettazione europea e nazionale, Luca Saraceni, a illustrare, nel corso della riunione dell’organo consiliare, i dettagli delle schede in corsa per i finanziamenti.