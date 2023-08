Aggressione a Porta Nuova e rissa a piazza Salotto, il prefetto ringrazia la polizia per l'immediato intervento

Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ringrazia la polizia per i due interventi fatti nella notte di domenica 13 agosto e cioè per essere intervenuti nella rissa in piazza Salotto che ha portato alla denuncia di cinque giovanissimi tra cui un minorenne, e per aver soccorso l'uomo ritrovato sanguinante ed esanime a Porta Nuova riuscendo a risalire ad almeno uno dei presunti responsabili della violenta aggressione.

“Ancora una volta – scrive il prefetto – l'ottimale presidio del territori oda parte della polizia ha consentito di intervenire tempestivamente. Grazie al questore Luigi Liguori e alle donne e agli uomini della polizia per l'efficace capacità di intervento nonché per la dedizione e la professionalità”.

In questi giorni ferragostani, come annunciato dal questore, sono stati intensificati i controlli e i presidi sul territorio.