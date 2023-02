Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica della scuola Primaria “Colli” di largo Madonna

Via libera alla riqualificazione energetica della scuola Primaria "Colli" di largo Madonna a Pescara.

La giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo.

A proporre il progetto è stato il vicesindaco e assessore all’Edilizia scolastica, Gianni Santilli.

Parliamo di un intervento che presenta un quadro economico di 600mila euro a valere sugli incentivi della legge 126 in materia di “Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni”. Nel caso degli edifici scolastici che raggiungano i parametri indicati per il Conto termico 2.0, la copertura finanziaria può inoltre raggiungere il 100 per cento.

Il progetto presentato dalla società in house providing Pescara Energia Spa prevede infatti le seguenti opere di efficientamento energetico: cappotto su tutta la muratura esterna; isolamento dei cosiddetti ponti termici per ridurre la permeabilità delle pareti al calore d’inverno e al freddo d’estate; isolamento delle coperture; sostituzione degli infissi. Il controvalore economico è iscritto al bilancio della società in house providing ed è indicato nel piano industriale della stessa per il triennio 2022-2024.

«Erano lavori attesi da tempo», ricorda Santilli, «e sono davvero felice di annunciare alla comunità scolastica lo sblocco di questo progetto. Quel plesso scolastico riveste un valore importante e fortemente identitario per quell’area di Pescara e questo aspetto dà ancora maggior valore all’approvazione del progetto esecutivo».

Esaurite le procedure amministrative di legge per l’affidamento delle opere si potrà dunque procedere in tempi brevi all’apertura del cantiere.