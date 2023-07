Gli alunni dell'istituto Cuppari di Alanno si ritrovano dopo 40 anni e celebrano l'evento con una bottiglia speciale

Giovedì 27 luglio, in un ristorante del Pescarese, gli ex studenti della classe V sezione B dell'istituto tecnico agrario "Cuppari" di Alanno si sono ritrovati esattamente a 40 anni dal diploma, conseguito al termine dell'anno scolastico 1982/83. Hanno onorato la serata, con la loro presenza, anche tre ex professori: Luigino Bucci, Vincenzo De Melis e Fausto Iannucci. Gli ex alunni che hanno risposto "presente" all'appello del professor De Melis sono stati Domenico Radica, Canci Donatella, Clementini Caterino, Di Blasio Marcello, Di Domizio Miriam, Di Serio Leonardo, Ginestra Franca, Luciani Silvio, Ninfa Enzo, Angelina Buccella e Domenico Zenobi.

A coronamento della rimpatriata, un lieto evento (assolutamente in tema con gli studi seguiti) è stato il parto di un animale, che non ha permesso a un altro ex studente, Antonio Di Matteo, oggi veterinario, di partecipare alla conviviale. La torta e una bottiglia di vino dedicata esclusivamente all'evento (solo 15 bottiglie numerate) hanno permesso al promotore dell'iniziativa, Domenico Radica, di coinvolgere tutti i partecipanti in uno splendido "amarcord" dal sapore genuino e ricco di valori rimasti indelebili nel tempo.