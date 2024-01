Al via il rifacimento dell'asfalto in via Verrotti (anche dei marciapiedi) e in via Spaventa

Sono stati consegnati i lavori per il rifacimento dell'asfalto in via Verrotti e in via Spaventa per un impegno di spesa pari a 150mila euro.

Come informa il vicepresidente del consiglio comunale, Berardino Fiorilli, la ditta Mapi aprirà il cantiere nei prossimi giorni.

Il progettista dei lavori è l’architetto Andrea Buccella, il direttore dei lavori, il geometra Daniele Forese, mentre il rup l’architetto Enrico Iacomini.

Soddisfazione da parte del consigliere comunale di Azione Politica, Fiorilli che ha seguito l’iter amministrativo e nei mesi scorsi ha incontrato i residenti: «In via Verrotti, oltre al manto stradale, è previsto anche il ripristino dei marciapiedi, mentre in via Spaventa si procederà con la riqualificazione di alcuni tratti della rete viaria. Sì procederà per evitare disagi prima su un lato per poi procedere con quello opposto.La scarifica del manto durerà due settimane. Un lavoro che i residenti attendevano da tempo e per il quale esprimo la mia più viva soddisfazione. Un ringraziamento al sindaco Carlo Masci e al consigliere Massimo Pastore».