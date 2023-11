Il Cavaliere del gelato più giovane d'Italia è pescarese: il riconoscimento a Riccardo Di Francesco

Il pescarese Riccardo Di Francesco, 24 anni, è il più giovane Cavaliere d'Italia del gelato. Il riconoscimento gli è stato consegnato il 24 novembre a Roma, in occasione della finale di Coppa Italia di gelateria tenutosi allo stadio Olimpico di Roma.

Un titolo assegnatogli per a costanza, la dedizione e le idee innovative portate nella gelateria di famiglia "La Bottega del Gelato" (Pescara Colli e presso il centro Arca di Spoltore). A consegnarglielo è stato il presidente nazionale dell'associazioni gelatieri. Un riconoscimento importante per lui, per la sua famiglia, ma anche per il nostro territorio.