Anche un ragazzo del Pescarese alla finale del concorso nazionale "I Bellissimi d' Italia"

Alla finale del concorso nazionale "I Bellissimi d'Italia", in programma a Palinuro (Salerno) dal 12 al 17 settembre prossimi, ci sarà anche un ragazzo del Pescarese. Si tratta di Riccardo Di Francesco, 23 anni: un giovane dal fisico ben curato, che lavora nelle due gelaterie di famiglia situate nella zona di Pescara. Riccardo sogna di poterne aprire una tutta sua anche all'estero.

I suoi hobby sono palestra, anime, manga, cinema e calcio. Si definisce solare, simpatico, estroverso e intraprendente, ed è adesso pronto a cimentarsi in questa avventura. Il talent scouter e organizzatore del concorso, Maurizio Ricci, dice che "questo ragazzo ha talento". Pertanto a Riccardo va un in bocca al lupo da parte di tutti noi. E, come si dice in questi casi, se son rose fioriranno!

Il concorso "I Bellissimi d'Italia", che vanta una storia pluridecennale, ha fatto emergere nel tempo vari personaggi di spicco, tra cui Luciano Punzo, che vinse questa manifestazione proprio 10 anni fa e che, successivamente, ha partecipato a diversi programmi televisivi. Proprio quest'inverno, tra l'altro, Punzo è entrato nella casa del Grande Fratello. Il 23enne Di Francesco si augura di avere una carriera altrettanto di successo.