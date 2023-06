Torna pienamente operativo l’Urban Box di piazza Salotto [FOTO]

Il sindaco Carlo Masci esprime tutta la sua gioia per la riqualificazione dell’Urban Box di piazza Salotto, tornato pienamente operativo: "Abbiamo dato un nuovo volto a uno sportello informativo per i tanti turisti che già affollano la nostra città, più moderno e colorato, con il pavimento rosso come fosse un tappeto d'onore e il vetro trasparente per proteggere il percorso per le persone affette da disabilità", scrive sui social il primo cittadino, che sabato 24 giugno è "passato a salutare e ad augurare buon lavoro alle due operatrici che già da qualche giorno accolgono i turisti e danno loro informazioni sulle bellezze di Pescara e dell'Abruzzo".

Soddisfatto anche l'assessore comunale al turismo Alfredo Cremonese: "Fin dal mio insediamento nel 2019 ho preso l'impegno di riqualificare quella struttura che si trova in piazza Salotto e che di fatto è una vertina della città e che era in condizioni di totale abbandono che sicuramente non facevano bene all'immagine di Pescara. Nel 2020 poi abbiamo avuto il Covid ma già dal 2021 è stato avviato l'iter per recuperarlo e non solo, per dargli una destinazione d'uso molto più ampia arrivando poi a stipulare un accordo con l'università d'Annunzio che lo utilizzerà anche per scopi accademici e di ricerca. Vorrei ricordare che, al momento dell'insediamento della giunta Masci, era praticamente inagibile e soprattutto non era più stato utilizzato da mesi, considerando che in piena estate durante il primo sopralluogo erano ancora esposte e ben visibili le decorazioni natalizie".