"Quando riapriranno le terme di Caramanico?", incontro pubblico il 4 agosto

È in programma giovedì 4 agosto alle ore 11 nella sala consiliare del Comune l'incontro dal titolo "Quando riapriranno le terme di Caramanico?".

Prevista la partecipazione di Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese, di Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale, di Nicola Campitelli, assessore regionale, di Guerino Testa, consigliere regionale, e di Luigi De Acetis, sindaco di Caramanico.

Il Comune, con un post su Facebook, fa sapere che «nella giornata di venerdi 29 luglio, su richiesta dell’associazione albergatori e della rappresentanza degli ex dipendenti della Società delle Terme, si è svolto un incontro negli uffici della Regione Abruzzo con il presidente Marsilio, il consigliere regionale Testa, unitamente ai curatori fallimentari, Del Torto e Pomponio e una rappresentanza dell amministrazione comunale. «I curatori dopo aver illustrato tutte le attività e le procedure di legge effettuate fino a ora, hanno assicurato che per la fine del prossimo mese di settembre verrà pubblicato il bando pubblico per l’affidamento delle strutture termali. Il presidente Marsilio ha garantito il mantenimento del budget relativo alla copertura delle prestazioni sanitarie assicurate dal Ssn (servizio sanitario nazionale), inoltre ha finanziato con fondi regionali il monitoraggio e la rimessa in pristino quali-quantitativa dei giacimenti. Nell’occasione il presidente ha comunicato che gli uffici regionali sono già a lavoro per l’affidamento diretto della concessione di una sorgente al Comune di Caramanico Terme».

La cittadinanza è invitata a partecipare all'incontro.