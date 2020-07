Riapre il sottopasso ferroviario di via Caduta del Forte

Finiti i lavori nel terzo sottopasso ferroviario della stazione ferroviaria in via Caduta del Forte a Pescara che così riapre alla circolazione.

A farlo sapere è l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia che comunica come la viabilità tornerà regolare da oggi pomeriggio, venerdì 31 luglio.

«Abbiamo chiuso nei tempi previsti», dice Mascia, «anzi, anche con un leggero anticipo. Si trattava di opere necessarie, ma hanno richiesto un’organizzazione che non impattasse gravemente sul traffico cittadino. Certamente qualche disagio c’è stato, e di questo ci scusiamo, ma in linea di massima non ci sono stati problemi pesanti. Abbiamo potuto aprire il cantiere in un periodo in cui il traffico era ancora limitato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e questo, insieme con una attenta programmazione ci ha indubbiamente aiutato. Abbiamo scelto infatti di procedere alla chiusura in sequenza delle tre infrastrutture che sono state interessate dai lavori in modo da poter sostenere l’impatto della circolazione, consentendo l’attraversamento dei sottopassi rimasti liberi. Nei prossimi giorni eseguiremo anche altri lavori di riqualificazione su altre strade, della durata di pochi giorni, in modo da essere pronti per la ripresa di settembre».