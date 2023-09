Riapre l'unico distributore di benzina di Pianella: ad ottobre sarà riattivato il servizio

Finirà ad ottobre il disagio dei cittadini di Pianella e di chiunque si rechi nel comune della provincia: l'unico distributore di benzina presente dove a non funzionare troppo spesso è anche il servizio automatico, riaprirà entro fine ottobre.

Lo comunica il sindaco Teddy Manella ufficializzando l'esito del tavolo aperto con i vertici nazionali Eni perché si ripristini il servizio dato che, sottolinea, gli unici altri due distributori presenti sono uno al confine con Spoltore e l'altro nella frazione di Cerratina.

A lamentarsi sono stati proprio i cittadini con il sindaco che ha dunque avviato il dialogo con la società. “Da diverso tempo il funzionamento a singhiozzo del distributore ormai del tutto inattivo genera disagio – spiega il primo cittadino -. Oltre alla popolazione residente, tantissimi automobilisti in transito nel nostro comune, sono incappati nella brutta sorpresa di trovare anche il servizio automatico indisponibile. Per tale ragione, conclude il primo cittadino, speriamo di essere giunti al superamento di questo disservizio garantendo la riapertura di un distributore che insiste sul territorio cittadino da decenni”. La soluzione dunque sarebbe ormai arrivata con la riattivazione prevista, come detto, per il mese di ottobre.