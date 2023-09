Riaperta a Pietranico la chiesa della Madonna della Croce

È stata riaperta a Pietranico, con tanto di taglio del nastro, la chiesa della Madonna della Croce che nel 2015 aveva dovuto chiudere i battenti a causa dei danni subiti dal sisma del 2009 e dai successivi aggravamenti provocati dal terremoto del 2016.

Il sindaco di Pietranico, Francesco Del Biondo, ha parlato di "una data importante da ricordare", perché il 14 settembre, "a distanza di 8 anni dalla mia sofferente firma sull’ordinanza di chiusura dell’immobile (Chiesa con annesso convento), purtroppo inevitabile, grazie ad un contributo regionale (125.000 euro) siamo riusciti a celebrare la Santa Messa all’interno della chiesa", che è quindi tornata a essere fruibile dai fedeli.

"Certo - precisa Del Biondo - è stata una riapertura parziale della sola chiesa, perché all’Interno della stessa c’è al momento una struttura in acciaio che purtroppo riduce lo spazio utilizzabile, ma soprattutto non fa apprezzare la bellezza dei dipinti, però indubbiamente è un piccolo passo in avanti che ci proietta verso l’obiettivo principale, cioè il rinforzo del versante e il restauro complessivo dell’immobile, che sarà possibile grazie al finanziamento già ottenuto del sisma 2016 (2.300.000 euro)".

Il sindaco ringrazia il governatore Marsilio e il presidente del consiglio regionale Sospiri, perché "grazie a loro è stato possibile raggiungere questo primo importante obiettivo, cioè la messa in sicurezza della chiesa con finanziamento concesso nel 2020. Ringrazio inoltre tutta l’amministrazione comunale, tutti i miei collaboratori del precedente mandato", conclude Del Biondo.