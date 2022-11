Riallacciato il gas nel condominio di via Battisti dopo il provvedimento del tribunale

Una buona notizia per i residenti del condominio in via Cesare Battisti a Pescara, rimasti da mesi senza fornitura del gas per un distacco effettuato dalla società che gestisce il servizio. Nella giornata di ieri mercoledì 23 novembre, infatti, la fornitura è stata ripristinata dopo il provvedimento a carattere d'urgenza disposto dal giudice del tribunale, a seguito del ricorso e della richiesta presentata dal legale del condominio. Lo stesso avvocato ci ha informato che a cinque giorni di distanza dal provvedimento giudiziario, finalmente negli appartamenti è di nuovo possibile utilizzare il gas per cucinare e riscaldarsi.

La vicenda parte diversi mesi qua, quando la società richiede presunti pagamenti per delle morosità che sarebbero state accumulate dal condominio. In relatà, come ci aveva spiegato l'avvocato, a seguito di una revisione dei consumi effettettivi e del calcolo degli oneri, non solo non risultavano pendenze ma addirittura ci sarebbe un credito a favore degli inquilini per oltre 8.500 euro. Le carte sono quindi state inoltrate al tribunale per richiedere un provvedimento d'urgenza vista la situazione e la necessità per gli inquilini, soprattutto anziani, malati e debilitati, di avere a disposizione il gas per il riscaldamento. Il giudice quindi ha provveduto all'ordinanza senza sentire la controparte come previsto dalla legge in questi casi eccezionali.

Ora, come ha aggiunto l'avvocato Di Tillio, si attende la prima udienza del provvedimento civile nel mese di dicembre, durante il quale sarà sottoposto a giudizio il contenzioso aperto fra il condominio e la società di fornitura del gas. Il riallaccio dunque è frutto del provvedimento 'd'urgenza del tribunale, e non rappresenta l'esito definitivo del procedimento civile che deve ancora iniziare.