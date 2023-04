Emozionante reunion degli "ex" del consorzio agrario, l'azienda che ha fatto la storia dell'agricoltura abruzzese

C'erano quasi tutti gli ex dipendenti, ex gestori ed ex rappresentanti del Consorzio agrario di Chieti, Pescara e L'Aquila alla reunion organizzata a La Rotonda di Villanova, a Cepagatti.

Tanta emozione e tanti i ricordi di chi ha fatto parte della lunga storia dell'azienda che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'agricoltura abruzzese.

Nel 1986 la sede era in via del Circuito con il consorzio che fu posto in liquidazione con esercizio provvisorio creando non pochi disagi al personale. Nonostante le difficoltà si è andati avanti ancora per molto tempo mantenendo una forte presenza su tutto il territorio , fino ad arrivare purtroppo alle dimensioni molto ridotte di oggi. All’evento ha partecipato anche l’ultimo commissario, il dottor Francesco Norcia. “Il cuore del consorzio agrario di Chieti, Pescara e L'Aquila batte ancora”, questo il messaggio che hanno voluto lasciare nel corso della speciale giornata.