Nuovo asfalto per strada della Bonifica: tre giorni di restrizione della carreggiata

Tre giorni di restringimento della carreggiata su strada della Bonifica: dal 18 al 20 settembre (dalle 7 alle 20) scatta la modifica alla viabilità per consentire gli interventi di rifacimento dell'asfalto. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal dirigente del settore Mobilità Giuliano rossi.

Nello specifico la modifica interessa il tratto di carreggiata compreso tra la rotatoria d'intersezione con via Falcone e Borsellino-via Tirino e la rotatoria di intersezione con via Antonelli e via Silone.

L'intervento che rientra in quello per la manutenzione delle vie cittadine (zona sud) che prevede un importo complessivo di 200mila euro, sarà esguito dalla Tecnobitumi e riguarderanno la fresatura e la realizzazione di nuovi tappetini per il rifacimento del manto stradale. Sarà compito della ditta provvedere almeno 48 prima dell'inizio dei lavori, all'installazione della segnaletica con cui sarà indicato il cantiere garantendo un idoneo percorso perdonale e l'ingresso alle proprie abitazioni dei residenti.

“La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro – specifica l'ordinanza -, è a carico della succitata ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne”.