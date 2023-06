La reliquia di Santa Bernadette in tre parrocchie della città: il programma

Tutto pronto per l'arrivo della reliquia di Santa Bernadette nella parrocchia della beata vergine Maria Regina della Pace, in via Raffaello. Il programma prevede mercoledì 28 giugno alle ore 17,30 l'accoglienza della reliquia, mentre alle ore 18,15 ci sarà la recita del Santo Rosario meditato; seguirà la santa messa, animata dall'associazione Unitalsi, durante la quale verrà amministrato il sacramento dell'unzione dei malati.

La chiesa rimarrà aperta fino alle ore 21 offrendo ai fedeli anche la possibilità di pregare personalmente. Sarà inoltre possibile confessarsi durante la permanenza delle reliquie. Giovedì 29 giugno alle ore 7,30 è prevista l'apertura della chiesa con la contestuale recita delle lodi mattutine, cui seguirà alle ore 8 la santa messa. Alle ore 10,45 è in programma la recita dell'ora media, seguita dalla santa messa.

Alle ore 12 la chiesa chiuderà i battenti fino alle ore 15. Alle ore 18,15 si terrà la recita del Santo Rosario meditato e, a seguire, la santa messa solenne. Al termine della messa la reliquia verrà trasferita nella parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata, dove rimarrà per tutta la giornata del 30 giugno, poi le sacre spoglie andranno nella parrocchia di Sant'Andrea, e lì resteranno fino a domenica 2 luglio.