Una forte emozione per la reliquia del cuore di padre Pio alla Madonna dei 7 Dolori [FOTO]

Tutti i fedeli stanno provando una grande emozione in questi giorni nel vedere, alla Basilica della Madonna dei 7 Dolori, la reliquia del cuore di padre Pio, contenuta in una teca che è a sua volta racchiusa in un'ampolla di vetro. Si tratta di un evento molto importante per la Pescara religiosa: dopo la morte del Santo, nella prima ispezione del corpo furono prelevati lo ioide, un piccolo osso che si trova alla radice della lingua, e - appunto - il cuore.

Il primo è attualmente conservato a Pietrelcina, paese natale di padre Pio, mentre il secondo si trova a San Giovanni Rotondo, da dove è arrivato a Pescara sabato scorso e dove verrà riportato dopodomani al termine di una cerimonia che durerà per tutta la giornata.

Come si legge in una nota esplicativa, esposta accanto alla reliquia, "dalla teca si nota un cuore deteriorato per il fatto che si tratta di un cuore consumato dal dolore e dall'amore per Cristo. Dalla diretta testimonianza di San Pio sappiamo che il cuore di Gesù e il cuore del Santo si fusero in un'esperienza mistica".

Ricordiamo che nel santuario della Madonna dei 7 Dolori è operativo anche padre Guglielmo Alimonti, che di San Pio fu discepolo e che proprio durante questa settimana ha compiuto 93 anni. È lui a firmare la preghiera "O caro padre Pio" che viene distribuita ai pellegrini in visita e che si conclude con queste frasi: "Chiedo a Gesù che ci illumini, ci purifichi e ci salvi. Affidaci al Cuore Immacolato e Addolorato della Mamma celeste. Noi desideriamo restare vicino a te e vicino a Gesù, ora e sempre". Parole decisamente illuminanti.