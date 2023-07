Alla Madonna del Fuoco una reliquia del Beato Carlo Acutis: "La fantasia della santità si diffonda nel nostro cuore" [FOTO-VIDEO]

Dopo aver già ospitato le sacre spoglie di Padre Pio e Suor Bernadette Soubirous, Pescara aspira sempre più a diventare una meta importante anche per il turismo religioso. Da due giorni, infatti, una reliquia dei capelli del Beato Carlo Acutis è esposta in maniera permanente nella chiesa di via Stradonetto. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal parroco don Carmine Di Marco.

Lo scorso 12 luglio, al termine della messa presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti, la reliquia è stata ufficialmente scoperta e, di conseguenza, "consegnata" ai fedeli con la cerimonia di benedizione. Carlo Acutis è stato definito dall'arcivescovo "un Santo giovane": nato nel 1991, è morto per una leucemia fulminante nel 2006, a soli 15 anni, ed è diventato Beato nel 2020. La sua grandissima fede è stata subito di esempio per tanti coetanei.

Nella preghiera rivolta al Signore, Valentinetti si è così espresso: "Per intercessione del Beato Carlo Acutis vogliamo pregarti per i giovani di questa comunità parrocchiale, per i giovani della nostra comunità diocesana. Ti ringraziamo per il bene che stai seminando nel cuore di questi ragazzi, ma tanti ragazzi sono ancora affamati, hanno la carestia della parola e desiderano, forse, nel loro inconscio di incontrarti. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che non siamo stati capaci di comprenderli, di capirli".

Poi l'arcivescovo ha aggiunto: "Dacci la capacità di convertirci sempre e di far sì che ogni giovane, ogni mente che cresce nel corpo e nello spirito, possa essere affidato a te". E infine: "Che la fantasia della santità, così come si è diffusa nel cuore di questo ragazzo, si diffonda anche nel nostro cuore e nei cuori dei nostri giovani: te li affidiamo per intercessione del Beato Carlo Acutis, perché tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen". Da oggi la Madonna del Fuoco avrà il compito di custodire le spoglie di questo giovanissimo credente.