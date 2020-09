Arriva il protocollo della Regione per gli utenti del trasporto pubblico in Abruzzo: ecco le regole da seguire

Il presidente della Regione Marsilio ha firmato l'ordinanza numero 84 che disciplina il trasporto pubblico in Abruzzo e l'intero settore della logistica e spostamento di persone. L'ordinanza stabilisce, con un apposito allegato, norme e direttive da seguire per gli utenti, i lavoratori ed i gestori del sistema di trasporto pubblico per evitare il contagio da Coronavirus.

L'obiettivo è arrivare ad un sistema che possa reggere, anche in vista dell'imminente riapertura delle scuole, senza creare disagi e problematiche ai cittadini, ai quali comunque viene raccomandato e suggerito, dove possibile, l'uso di mezzi alternativi come biciclette e monopattini, soprattutto in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fondamentale per il tpl l'aumento delle corse nelle ore di punta, mentre è auspicabile uno scaglionamento degli ingressi e delle uscite dagli edifici scolastici e pubblici nel caso dei lavoratori. In particolare, per gli utenti del trasporto pubblico sono previsti i seguenti obblighi:

divieto dell’uso del trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute e riconducibili

all'affezione da Covid-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, congiuntivite, raffreddore);

acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app;

nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso.

seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone;

utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza di un metro;

sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti

evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

negli spazi di attesa e sui mezzi pubblici usare una adeguata protezione del naso e della bocca (mascherina chirurgica o mascherina di comunità)

in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19

(tosse, rinite, febbre, congiuntivite), gli stessi devono prontamente segnalarlo all’autista che informare le Autorità Sanitarie alle quali spetta la decisione sull’eventuale modalità di trasbordo dai relativi mezzi

al passeggero che presenti sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto, nelle more dell’eventuale operazione di trasbordo, di sedersi ad una distanza di almeno 2 metri rispetto agli altri passeggeri tramite una ricollocazione temporanea di questi ultimi, qualora disponibili

negli spazi adibiti a fermata, l’utenza, nelle fasi di stazionamento, è tenuta a mantenere il distanziamento sociale, di almeno 1 metro, così come nelle fasi di salita e discesa dai mezzi nel rispetto della normativa nazionale di prevenzione al diffondersi dell’epidemia

utilizzo dell’App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus