La Regione avvia corsi di autoinfusione per i pazienti affetti da malattie emorragiche congenite

Al via in Abruzzo i corsi per l'autoinfusione domiciliare per i pazienti affetti da malattie emorragiche congenite e i loro caregiver. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì a seguito dell'approvazione della relativa delibera di giunta, che detta le linee di indirizzo per l’organizzazione di corsi di addestramento, rivolti a persone affette da malattie emorragiche congenite (Mec) e ai loro assistenti, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione al trattamento infusionale domiciliare.

In questo modo sarà garantita loro non solo l'autonomia e indipendenza dai presidi ospedalieri durante gli incidenti emorragici, ma anche una tempestività d'intervento e maggiore efficacia del trattamento stesso. Le malattie emorragiche congenite sono patologie rare ed ereditarie, caratterizzate dal deficit di una proteina plasmatica necessaria per la coagulazione del sangue. Nella rete regionale delle malattie rare queste sono prese in carico dagli ospedali di Pescara e Chieti. L'assessore ha dichiarato:

“Tra questi c’è proprio l’addestramento dei pazienti (o dei loro caregiver), al trattamento infusionale domiciliare, che si basa sulla somministrazione endovenosa da parte del paziente stesso, senza la presenza di personale medico o infermieristico. La capacità di auto-trattamento rappresenta un elemento di sicurezza per la precocità dell’intervento, oltre a una grande conquista di libertà e fiducia in se stesso per chi è colpito dalle Mec”. I percorsi formativi saranno gratuiti e predisposti da un'apposita commissione delle singole Asl, e saranno svolti da personale medico e paramedico, esperto in malattie della coagulazione e in tecniche trasfusionali.