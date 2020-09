Regione condannata a risarcire l'ex dg Mancini: per il tribunale di Pescara la revoca dell'incarico fu illegittima

Il tribunale di Pescara ha condannato, lo scorso 24 settembre, la Regione a risarcire l'ex direttore generale Armando Mancini per la revoca dell'incarico avvenuta il 3 ottobre 2019. Lo ha fatto sapere lo stesso Mancini, sottolineando come la sentenza di fatto sancisce l'illegittimità della revoca, in quanto secondo il giudice gli obiettivi prefissati dalla Regione erano stati raggiunti, considerando che era stata questa la motivazione che aveva portato la giunta regionale a rimuovere Mancini dalla guida della Asl pescarese. Il tribunale ha anche escluso il fatto che fosse andato in pensione durante il periodo d'incarico, che non porta in automatico alla decadenza.

Mancini ha commentato: