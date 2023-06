Rc auto, nuovi rincari: Pescara è la provincia più cara della regione

La nuova analisi condotta dall’Osservatorio di Facile.it evidenzia un nuovo rincaro dell’Rc auto, soprattutto per gli automobilisti pescaresi. L’aumento, iniziato quasi un anno e mezzo fa, non si ferma. In appena 12 mesi per il premio medio pagato in provincia di Pescara è cresciuto del 19,1% per assicurare un veicolo. Tuttavia Pescara, nonostante risulti la provincia più cara della regione, non è quella che ha registrato l’incremento più elevato tra le province abruzzesi.

L’incremento più consistente riguarda la provincia di Chieti (+24,9%, 417,33 euro), seguita da Teramo (+21,1%, 439,91 euro) e Pescara (+19,1%, 464,73 euro). Chiude la graduatoria regionale la provincia di L’Aquila (+10,1%, 422,21 euro).

Nel dettaglio, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di maggio 2023 il premio medio Rc auto calcolato in provincia di Pescara è stato di 484,28€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (435,17€) è del +11,29%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (378,04€) la tariffa media fa segnare un +28,10%.