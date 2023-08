Su Rai1 la diretta della santa messa dalla chiesa del mare

Le telecamere di Rai1, dopo essere entrate lo scorso febbraio nella chiesa dello Spirito Santo, tornano in città per documentare un altro importante appuntamento religioso in tv: la messa, officiata dall'arcivescovo della diocesi Pescara-Penne monsignor Tommaso Valentinetti, sarà infatti trasmessa in diretta dalla chiesa del mare (San Pietro Apostolo) domenica 27 agosto alle 10.55 sul primo canale della rete pubblica nazionale.

Pescara dunque nuovamente protagonista in quello che, va sottolineato, è prima di tutto un servizio all'utenza debole che in chiesa non può andare e che ogni domenica può sentirsi partecipe del momento eucaristico, oltre che ai tanti italiani che vivono all'estero grazie a Rai Italia che trasmetterà in contemporanea la celebrazione.

Un'occasione anche per la promozione del territorio perché come già avvenuto per la trasmissione dalla chiesa dello Spirito Santo, la messa sarà preceduta da un video di tre minuti che racconta la spiritualità e la fede del luogo, ma anche le iniziative civili che vengono promosse sul territorio. Una vetrina della solidarietà e della bellezza dei luoghi, insomma.

La troupe Rai è presente già da alcuni giorni in città per l'allestimento, le riprese e il racconto che si concluderà proprio con la messa di domenica mattina, il cui commento liturgico verrà affidato a Orazio Coclite, voce storica di Radio Vaticana e commentatore per tantissimi anni delle celebrazioni del Papa. La regia, invece, sarà a cura di Gianni Epifani. Previsto inoltre lo streaming live su RaiPlay cliccando QUI.