Raccolta del vetro in via Raffaello, un lettore: "Contenitori insufficienti" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che il contenitore per la raccolta del vetro, in via Raffaello, è spesso stracolmo:

"Ma se un bidone solo non basta - si chiede il cittadino - non conviene metterne un altro? Se gli addetti non passano tutti i giorni per la raccolta del vetro, che è anche pericoloso perché tavolta viene posizionato in terra, non ci vuole tanto a capire che sarebbe opportuno prevedere un altro bidone".

L'uomo sottolinea che da diversi giorni la situazione è così: "I signori delle pulizie passano a decine, ma nessuno si ferma per raccogliere queste cose, e poi il bidone del vetro è stracolmo da settimane", conclude il residente.