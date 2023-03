Con il Wwf giornata di formazione e raccolta rifiuti nella spiaggia antistante la Madonnina: c'è anche il sindaco

Giornata di raccolta rifiuti nell'ambito della campagna Salvafratino davanti alla spiaggia della Madonnina. Ad organizzarla il Wwf Chieti-Pescara in collaborazione con la Lega navale italiana di Pescara e il Kiwanis club locale. Presente con i volontari anche il sindaco Carlo Masci come lui stesso spiega sul suo profilo social.

Come previsto dalla campagna a tutela del fratino (progetto promosso in collaborazione con l'Area marina protetta-Amp Torre del Cerrano) prima di iniziare le operazioni di raccolta si è tenuto un breve incontro di formazione per spiegare a tutti i presenti come ci si comporta quando in spiaggia c'è un fratino. Non a caso, infatti, la giornata è stata organizzata nell'area dunale.

Come sempre l'occasione per ricordare di tenere il cane al guinzaglio quando ci si trova nelle spiagge dove il fratino va a nidificare, di evitare proprio nelle aree dunali e di non lasciare rifiuti in giro. L'evento è stato patrocinato dal Comune.