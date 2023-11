Via i cassonetti in 36 strade di Porta Nuova il 2 novembre: è corsa al kit della raccolta porta a porta

Dall'alba di oggi, giovedì 2 novembre è iniziata la rimozione dei cassonetti in altre 36 strade di Porta Nuova (l'elenco è in calce all'articolo). La comunicazione arriva direttamente dal Comune e Ambiente: si va avanti con la raccomandazione ai cittadini di ritirare nel minor tempo possibile i kit per il porta a porta che, ricordiamolo, sono disponibili in due punti di distribuzione: piazza dei Grue e la stazione ferroviaria di Porta Nuova (ex centro vaccinale covid) aperti dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 18.

Fino a qualche giorno fa poco meno metà dei residenti aveva ritirato i mastelli e le buste, come era stato riferito a seguito della commissione Ambiente nel corso della quale era stato fatto il punto con le scuse per l'errore di comunicazione che aveva portato al ritiro dei cassonetti senza preavviso in alcune vie del quartiere con le conseguenti lamentele dei cittadini. Oggi, fa sapere la società, l'hanno preso 4mila 700 utenti: 8mila il totale dei residenti. A poche ore dal'avvio della rimozione arriva quindi la nuova comunicazione: parte il secondo step e si avranno poche ore per attrezzarsi e ritirare i kit nella cosiddetta macroaerea P2 e cioè quella dove, come detto, dal 2 novembre i cassonetti spariranno. La notte stessa, fanno sapere l'assessore comunale all'Ambiente Isabella Del Trecco e il presidente di Ambiente Ricardo Chiavaroli, partirà la nuova tipologia di raccolta.

“Nei condomini delle stesse vie è già stato concluso un nuovo cassettaggio per ricordare ai residenti di ritirare il proprio kit nelle due postazioni e ovviamente presteremo grande attenzione alla prima fase di rodaggio. Come sempre – sottolineano Del Trecco e Chiavaroli - la collaborazione dei cittadini è un ingrediente fondamentale per l’avvio dell’operazione, fermo restando che i primi giorni di spaesamento e di un minimo di confusione sono prevedibili e scontati. Il ringraziamento in queste ore va sicuramente ai nostri operatori di Ambiente, a partire dai capiturno, che stanno supportando la cittadinanza in ogni modo, anche con la distribuzione capillare dei vademecum, e stanno garantendo il perfetto ordine delle strade dove, a differenza di singole immagini fotografiche, non ci sono scenari apocalittici di discariche a cielo aperto con buste sparpagliate accanto ai cassonetti”.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni che hanno visto in prima linea sia cittadini che esercenti Ambiente e Comune per voce dei due rappresentanti precisano come “non ci sono drammi in atto, no ci sono emergenze e lo dimostreremo – aggiungono – la prossima settimana quando inviteremo cittadini e amministratori a un giro congiunto sulle strade interessate dalla maxi-operazione per una verifica da fare insieme”.

“Se è vero che una rondine non fa primavera, è altrettanto vero che una busta di rifiuti di vetro lasciata a terra accanto a un cassonetto del vetro vuoto non fa una discarica né rappresenta una ‘montagna di immondizia’. Perché è questo che gli operatori di Ambiente stanno trovando durante il servizio di raccolta nelle 52 strade della macroarea P1 dove già sono stati rimossi i cassonetti dal 23 ottobre scorso e dove è già partita la differenziata porta a porta, ovvero casi singoli di due o tre sacchetti lasciati accanto ai vecchi cassonetti del vetro, gli unici che per ora restano in strada in attesa delle nuove 80 campane informatizzate”, rimarcano Del Trecco e Chivaroli per ribadire che di emergenze in giro non ce ne sarebbero.

“La verità è che molti sottovalutano la preparazione dei cittadini e sopravvalutano la pigrizia di pochi e poi è evidente che il clima pre-elettorale si comincia a far sentire”, chiosano i due rispedendo al mittente le critiche sollevate.

Del Trecco e Chiavaroli fanno quindi sapere che si sta distribuendo anche un volantino supplementare per ricordare il calendario di conferimento dei rifuti, “uno strumento agevole che nei primi tempi le famiglie possono tenere a portata di mano sulle bacheche domestiche, attaccate al frigorifero o sulla credenza, un memorandum giornaliero”. Un volantino con cui probabilmente, come annunciato dalla società a IlPescara, si vuole ovviare alla confusione che alcuni cittadini hanno riscontrato in quello già distribuito sul giorno di conferimento.

I materiali consegnati con il kit

Questi i materiali del kit che vengono consegnati al momento del ritiro: un mastello da 25 litri con cestino areato all’interno per la raccolta dei rifiuti organici, come gli avanzi di cibo, e 150 buste in materiale biodegradabile; 25 sacchi di carta impermeabile da 80 litri ciascuno per il conferimento della carta; 50 buste di colore giallo da 110 litri l’una per la raccolta di plastica e metallo; 50 buste di colore grigio semitrasparente da 75 litri ciascuna per la raccolta del secco residuo, e queste buste sono dotate di numero seriale associato alla singola utenza; e poi su richiesta forniamo anche 50 buste in plastica profumata da 75 litri per la raccolta di pannoloni e pannolini per chi ne avesse la necessità. Per ritiralo il kit servono la tessera sanitaria dell’utente Tari o una delega con documento-tessera sanitaria e la delega, fa sapere Chiavaroli, “è allegata al volantino lasciato nelle cassette delle lettere. C’è un po’ di fila nei punti di ritiro che è paradossalmente un segno di buona salute, perché testimonia l’attenzione e la partecipazione dei cittadini. Intanto fino a martedì sera erano 4.700 le utenze che avevano ritirato il proprio kit sugli 8mila utenti presenti nella nostra banca dati, dato in costante aggiornamento”.

Le 36 sei strade da cui spariranno i cassonetti il 2 novembre e partirà il pora a porta:

via Altobelli

via Carabba

viale Celommi

via Chiarini

via Cola Dell'Amatrice

via Coppa Zuccari

via Benedetto Croce

via Marino Da Caramanico

via Da Guardiagrele

via Luca Da Penne

via Corradino D'Ascanio

via De Berardinis

via De Nino

piazza Dei Grue

via Delfico

via D'Ortensio

via Fonzi

via Guelfi

viale Marconi

via Masci

via Mazzarino

via Giannina Milli

via Ramiro Ortiz

largo Baiocchi

via Muzio Pansa

via Pepe (da viale Marconi a via D'Avalos)

via Polacchi

via Gabriele Rossetti

piazza San Camillo De Lellis

piazza Salvo D'Acquisto

via Saliceti

via Sforza

via Spaventa

via Francesco Tedesco

via Tinozzi

via Valignani

Il calendario della conferimento e della raccolta

Sebbene sia nei volantini distribuiti, ricordiamo, come fa la stessa Ambiente, il calendario della nuova raccolta porta a porta con la specifica che le buste e i mastelli vanno lasciati nel tratto di marciapiede limitrofo alla propria abitazione tra le 21 e le 24 del giorno precedente al ritiro da parte degli operatori.

Plastica e lattine : la loro è la busta gialla (110 litri) e va conferita quando è piena al fine di ridurre i rifiuti in strada e viene ritirata il lunedì per cui va conferita la domenica sera.

: la loro è la busta gialla (110 litri) e va conferita quando è piena al fine di ridurre i rifiuti in strada e viene ritirata il lunedì per cui va conferita la domenica sera. Organico : i rifiuti vanno messi nell'apposita busta biodegradabile e nel mastello marrone e sarà ritirato tre giorni a settimana e cioè il martedì, il giovedì e il sabato per cui i rifiuti vanno portati sotto casa il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

: i rifiuti vanno messi nell'apposita busta biodegradabile e nel mastello marrone e sarà ritirato tre giorni a settimana e cioè il martedì, il giovedì e il sabato per cui i rifiuti vanno portati sotto casa il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Pannolini e pannoloni : per loro la busta è rosa e viene ritirata il martedì con quindi il conferimento che va fatto tra le 21 e le 24 del lunedì.

: per loro la busta è rosa e viene ritirata il martedì con quindi il conferimento che va fatto tra le 21 e le 24 del lunedì. Carta e cartone : la busa è di carta impermeabile con i rifiuti che saranno ritirati il sabato per cui la busta va scesa il venerdì sera.

: la busa è di carta impermeabile con i rifiuti che saranno ritirati il sabato per cui la busta va scesa il venerdì sera. Secco residuo : busta grigia (80 litri) per questa tipologia di rifiuti con la stessa che va conferita il giovedì sera per consentirne il ritiro il venerdì.

: busta grigia (80 litri) per questa tipologia di rifiuti con la stessa che va conferita il giovedì sera per consentirne il ritiro il venerdì. Vetro: per ora non ci sono ancora le campane di vetro per cui saranno lasciate per ora nei cassonetti già presenti. Una volta installate le 80 campane da aprire con apposita tessera magnetica che sarà consegnata con il kit, sarà quella la postazione di conferimento possibile tutti i giorni della settimana.

“Importante sottolineare – concludono Del Trecco e Chiavaroli - come per i rifiuti organici, ovvero gli avanzi di cibo, che rappresentano la parte più critica del pattume, ovvero quella che potenzialmente emana cattivo odore dunque più insopportabile da tenere in casa, sono previste, come negli altri quartieri, ben tre raccolte ogni settimana, riducendo dunque veramente a zero gli eventuali disagi per i cittadini. Infine a giorni entrerà a regime anche la prima ecoisola che stiamo allestendo in via Pepe, e dove i cittadini potranno conferire in caso di necessità il surplus di rifiuti domestici, ovviamente non gli ingombranti, a fronte di emergenze o necessità”.