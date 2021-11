L'orario è dalle 21 a mezzanotte. Da Possibile Abruzzo fanno sapere che «nel nostro Paese la percentuale di lavoratori a rischio povertà è pari all’11,8%, superiore anche alla Bulgaria. Dall’analisi delle retribuzioni contrattuali riferite ai settantatré contratti nazionali (esclusi quelli dei dirigenti) che sono monitorati mensilmente dall’Istat e che sono relative a circa 12,4 milioni di dipendenti, emerge uno scenario di lavoro povero e bassi salari, con una discreta variabilità tra i settori produttivi. Questa proposta di legge di iniziativa popolare ha lo scopo di rimettere al centro del dibattito parlamentare la questione della giusta retribuzione e lo fa recuperando il meglio della trattazione in materia di salario minimo legale sinora raccolta dalle audizioni parlamentari e dalle proposte ivi presentate».

Sarà possibile aderire alla raccolta firme presentadosi al banchetto che sarà installato allo Scumm in via delle Caserme nella zona del centro storico.

Una raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione del salario minimo. È quella che promuove Possibile Abruzzo a Pescara.

Il banchetto per raccogliere firme utili alla proposta di legge di iniziativa popolare sarà a Pescara Vecchia oggi pomeriggio, giovedì 18 novembre

/ Via delle Caserme

Raccolta firme per il salario minimo, banchetto in via delle Caserme di Possibile Abruzzo