Abruzzo Indipendente torna ad attaccare il Comune: "A 4 giorni dal Natale quartieri di periferia senza addobbi e alberi"

L'associazione "Abruzzo Indipendente" torna ad attaccare l'amministrazione comunale in merito alla mancata installazione degli addobbi, luminarie e alberi di Natale nei quartieri periferici della città. Il presidente Antimo Nick Di Meola infatti a quattro giorni dal Natale evidenzia come non tutta la città e le strade siano pronte per le festività, a differenza del centro e delle principali vie commerciali dove da tempo sono presenti le installazioni del Comune:

"Al contrario di quando dichiarato dall’assessore Cremonese a Radio Speranza in risposta alla precedente missiva, dichiarazioni con le quali assicurava i cittadini che il ritardato dell’allestimento degli Alberi di Natale nei quartieri era dovuto alle condizioni climatiche proibitive e che entro pochi giorni sarebbero stati installati tutti gli addobbi. In data 21 dicembre insieme ai cittadini abbiamo fatto un giro in tutti i quartieri periferici (Fontanelle, San Donato, San Silvestro - Villaggio Alcione, Marina Sud, Rancitelli, Zanni, Pescara Colli, San Giuseppe) le uniche luci, gli addobbi e gli alberi natalizi prendono vita grazie alla lodevole iniziativa di privati, commercianti, parrocchie o associazioni."

L'associazione chiede all'amministrazione comunale di chiarire le motivazioni alla base di queste discriminazioni per le periferie, inaccettabili in questo periodo dell'anno con i cittadini costretti a convivere con i rifiuti accatastati lungo le strade, vie al buio e buche pericolose:

"“Regali” che nessuno vorrebbe ricevere e che invece sono lì in bella mostra tra le proteste inascoltate dai politici che dovrebbero rappresentare i cittadini. Non serve scrivere la letterina a Babbo Natale per poter godere in modo continuo dell’atmosfera natalizia nelle piazze e negli altri luoghi di aggregazione dei quartieri come Fontanelle, San Donato, San Silvestro - Villaggio Alcione, Marina Sud, Rancitelli, Zanni, Pescara Colli, San Giuseppe che spesso, tra degrado e abbandono, sono “off limits” per chiunque.”