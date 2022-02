I volontari del Wwf puliscono la spiaggia dunale dietro alla Madonnina del porto [FOTO]

Attraverso un post pubblicato questa mattina sul suo profilo Facebook, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto elogiare i volontari del Wwf, rivolgendo loro un ringraziamento perché nella giornata di ieri (19 febbraio) si sono occupati di ripulire la spiaggia dunale situata dietro alla Madonnina, in prossimità del porto. In azione anche i giovani del Kiwanis Key Club - Istituto tecnico commerciale e per geometri 'Galiani-De Sterlich' di Chieti.

Alle operazioni ha assistito lo stesso Masci. "Questi ragazzi costruiranno un mondo migliore, non certo quegli incivili che sporcano le spiagge, lasciando rifiuti di ogni genere, a cominciare dalle bottiglie di plastica", ha affermato il sindaco, ammonendo con l'occasione ancora una volta i cittadini maleducati e irrispettosi della cosa pubblica, che lui stesso ha più volte definito "trogloditi".