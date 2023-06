Ripulito l'androne delle scale del parcheggio di Pescara Porta Nuova [FOTO]

Pescara Multiservice ha fatto ripulire l'androne delle scale del parcheggio comunale di Pescara Porta Nuova che era stato invaso da sbandati e tossicodipendenti, i quali usavano quegli spazi per urinare, defecare e drogarsi. Sul posto è stato chiesto anche il supporto della polizia locale nel caso in cui fosse stato trovato qualcuno all'interno dei luoghi. Contestualmente sono state attivate le telecamere di videosorveglianza che erano già state installate in precedenza.

Interpellato da IlPescara.it, l'amministratore unico di Pescara Multiservice, Benedetto Gasbarro, spiega: "Nelle ultime ore abbiamo effettuato questo intervento straordinario di pulizia e colgo l'occasione per ringraziare la polizia locale, che si è resa collaborativa con la sua presenza durante tutte le operazioni perché stiamo parlando di una zona particolarmente degradata, con bivacchi continui, come avevamo ampiamente recepito sia dalle segnalazioni degli utenti sia da nostre constatazioni durante questi mesi, che sono state altresì oggetto di mie denunce alle autorità competenti".

Un ringraziamento particolare, poi, Gasbarro lo rivolge "al comandante della polizia locale Palestini che ha destinato alcune pattuglie per questo servizio. Abbiamo posto in essere tale operazione in concomitanza con l'avvio della videosorveglianza sull'intero parcheggio, quindi si tratta di un importante investimento che abbiamo fatto per una maggiore sicurezza e tutela dei cittadini, con la speranza che questi luoghi siano vissuti sempre meno da persone poco raccomandabili".