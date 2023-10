La protezione civile insegna le manovre salvavita nella chiesa di Gesù Bambino

Si chiama "Una vita da salvare" la campagna informativa di protezione civile che sabato 21 ottobre, alle ore 10, farà tappa nella sala parrocchiale della chiesa di Gesù Bambino con un incontro pubblico rivolto ai cittadini e organizzato dall’associazione Meridiana Club Abruzzo in collaborazione con la protezione civile Volontari senza Frontiere, la Misericordia di Alanno e la chiesa di Gesù Bambino.

L’obiettivo è di diffondere la cultura della prevenzione e della riduzione del rischio. I temi affrontati riguarderanno la conoscenza dei rischi (terremoti, alluvioni, incendi, maremoti, frane, incidenti industriali etc), sapersi informare, organizzarsi, saper chiedere aiuto, emergenza e disabilità, superare l’emergenza. Le spiegazioni verranno tradotte in simultanea nella Lingua dei Segni.

“Nella settimana nazionale della protezione civile - spiega Mario Scurti, membro del direttivo di Meridiana Club Abruzzo - anche noi di Meridiana abbiamo voluto contribuire a sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile, organizzando questo convegno informativo che riproporremo sul territorio anche in altri periodi dell’anno. Particolare attenzione sarà rivolta ai disabili che in situazioni di emergenza richiedono accorgimenti particolari. Quando si verifica un’emergenza, quasi sempre ci si può trovare in una situazione di pericolo: sapere cosa fare in attesa dei soccorsi, tempo che può essere di pochi minuti o di ore, può salvare la vita. Per la realizzazione dell’evento abbiamo coinvolto Antonio de Simone, presidente dell’associazione Volontari senza Frontiere, con gli esperti di protezione civile, la Misericordia di Alanno e il parroco don Ezio Pietropaolo della chiesa di Gesù Bambino che ospiterà l’incontro”.