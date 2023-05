A Spoltore prorogati i termini per i contributi sui canoni di locazione 2021

Il Comune di Spoltore informa la cittadinanza che è stato prorogato fino alle ore 12 del 26 maggio 2023 il termine per le domande relative alla concessione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione articolo 11 della legge 431/98 annualità 2021.

La domanda non potrà essere presentata da coloro che hanno già beneficiato del contributo del suddetto avviso pubblico.

I moduli per presentare la domanda sono scaricabili dal sito www.comune.spoltore.pe.it, o forniti dall’ufficio Politica della Casa del Comune di Spoltore.

Le domande possono essere presentate con recapito “a mano” o con invio raccomandata A/R indirizzata al Comune di Spoltore, via Di Marzio 66, specificando sulla busta la seguente dicitura: "Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno per il pagamento dei canoni di locazione 2021" o tramite Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it.

«Siamo molto contenti della riapertura dei termini», spiega l'assessore Nada Di Giandomenico, «perché riusciremo a dare aiuti a più cittadini, e anche a recuperare le domande che non erano state accolte in precedenza».