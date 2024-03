Via Crucis del venerdì santo, scattano i divieti a Pescara Vecchia: sospesa l'occupazione del suolo pubblico

Ci si prepara alla via Crucis che quest'anno si snoderà lungo le vie di Pescara Vecchia tra le 19 e le 21 e scattano I divieti per far sì che si svolga in totale sicurezza. Divieti che riguardano l'occupazione del suolo pubblico e l'interdizione di piazza Garibaldi

La processione attraverserà viale Gabriele d'Annunzio, piazza Garibaldi, corso Manthoné, piazza Unione e via delle Caserme. Per quanto concerne l'occupazione del suolo pubblico con apposita ordinanza è stata sospesa per l'intera durata della stessa la possibilità di lasciare I tavolini lungo le strade interessate. Dieci le attività che dalle 18.30 dovranno garantire il passaggio della via Crucis con in più il divieto di sosta e fermata stabilito, con un'altra ordinanza, su piazza Garibaldi dove in caso di violazione si procederà con la rimozione forzata dei mezzi (divieto questo che scatterà alle 18).

Prima della partenza della via Crucis sarà celebrata alle 17 la santa messa nella cattedrale di San Cetteo.