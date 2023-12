Ancora problemi causati dalla nebbia nell'aeroporto d'Abruzzo.

Dopo la chiusura dello scalo aeroportuale decisa nel pomeriggio di martedì 12 dicembre a causa delle condizioni di scarsa visibilità, questa mattina ci sono stati ritardi.

Il volo per Bergamo, la cui partenza era prevista alle ore 6:15 è decollato con più di un'ora di ritardo.

La visibilità era di circa 650 metri, come si legge in un post della pagina Facebook, Amici dell'aeroporto d'Abruzzo. Per il volo verso Londra, allo scopo di riassorbire il ritardo, la compagnia irlandese ha fatto arrivare un altro aereo da Napoli. In giornata è in programma solo un altro collegamento, quello da e per Tirana con la compagnia Wizzair.