Ancora problemi per i lavoratori antincendio in servizio lungo le autostrade A24 e A25: "Rassicurazioni sul nuovo bando, ma ancora ritardi per gli stipendi"

Notizie rassicuranti sul nuovo bando di Anas e la salvaguardia dei posti di lavoro, ma ancora ritardi e problemi per il pagamento degli stipendi. I lavoratori di una società privata che si occupa di antincendio e viabilità lungo le autostrade A24 e A25 fanno il punto della situazione alla luce degli ultimi incontri e delle comunicazioni con i vertici di Anas, che gestisce le due autostrade dopo la rescissione del contratto da parte del governo con Strada dei Parchi, e con i vertici della loro società.

Per quanto riguarda il nuovo bando che Anas avrebbe dovuto pubblicare per il servizio antincendio e viabilità, i lavoratori fanno sapere che dalle ultime interlocuzioni avute dall'azienda con Anas, non verrà per motivi di tempo pubblicato un nuovo bando di concorso e quindi ci sarà un trasferimento a una nuova società oppure si continuerà anche con la gestione attuale. Anas ha rassicurato che nessuno perderà il lavoro, ma a scadenza del contratto quest'ultimo verrà semplicemente aggiornato per il subentro. Inoltre non ci saranno modifiche alle postazioni antincendio attualmente gestite dall'azienda, e dunque non vi saranno ricollocazioni geografiche o con diverse turnazioni per i lavoratori, aspetto che preoccupava i lavoratori stessi.

Ancora ritardi invece per il pagamento degli stipendi: continuano, come spiegano i lavoratori, i rimpalli di responsabilità fra Anas e i vertici della loro azienda per l'erogazione in ritardo degli stipendi di maggio, che per quel mese ha erogato un massimo di 1.200 euro a dipendente, con la parte restante che dovrebbe essere erogata nei prossimi giorni. Secondo Anas, invece, l'azienda avrebbe comunicato in ritardo le spettanze, e dunque a seguito di ulteriori verifiche nei prossimi giorni dovrebbero esserci gli ulteriori versamenti. Da marzo i dipendenti della società antincendio hanno proclamato lo stato di agitazione per i ritardi cronici nell'erogazione degli stipendi.