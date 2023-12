La pro loco di Scafa dona all'Agbe un assegno da 3.550 euro

La pro loco di Scafa si è mobilitata per regalare un sorriso ai bambini. Nei giorni scorsi il presidente e i componenti del direttivo, con il sindaco Giordano Di Fiore, hanno consegnato il ricavato della raccolta fondi al presidente dell’Associazione Genitori Bambini Emopatici (Agbe), Achille Di Paolo Emilio, nella casa alloggio in via Passo della Portella. Per la pro loco c'erano Nello Simone Vicario (presidente) e Mino Gelsomoro, Oscar Zappacosta e Gianlvio Mantenuto (membri del direttivo). L'assegno donato all'Agbe è di 3.550 euro.

"Spesso", spiegano dalla pro loco, "ci si chiede in che modo vengano utilizzati i fondi donati alle associazioni no profit del terzo settore. Per quanto ci riguarda, continuano dalla pro loco, quest'anno il direttivo ed i soci hanno deciso di lavorare per una nobile causa e cioè donare il ricavato all’Agbe di Pescara. Un'attività portata avanti durante le festività patronali di Scafa, organizzate proprio dalla pro loco, che ha ricevuto l'incarico dal parroco don Antonello Graziosi con il patrocinio e l’appoggio dell’amministrazione comunale. La pro loco è riuscita nel suo intento nonostante i tantissimi eventi che sono stati organizzati in concomitanza con le festività patronali, l’ultimo sabato domenica e lunedì di agosto, a fine estate. Con caparbietà e grinta la pro loco ce l'ha fatta".

Queste le parole del presidente della pro loco, Nello Simone Vicario, dopo la consegna dell'assegno: “È stato un onore ed un immenso piacere poter contribuire all'operato dell'Agbe. L'associazione svolge un servizio di importanza unica, nell’assistere le famiglie ed i bambini in momenti davvero molto difficili e delicati. Ringraziamo di vero cuore, oltre ad Achille Di Paolo Emilio, Roberta Esposito (membro dell’Agbe) per la cordiale collaborazione che ci è stata fornita. Il nostro impegno continuerà in favore dell'Agbe, gestendo le risorse con i principi del buon padre di famiglia, in maniera onesta e trasparente, nel massimo rispetto delle normative e delle persone che, donando qualcosa alla pro loco di Scafa, ripongono in noi la loro fiducia”.

Il presidente ha voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che non si sono risparmiati in questa iniziativa: Gabriele Chiacchia, Patrizio Serraiocco, Antonella Catalano, Catia Di Fiore, Alessio D’Alessandro, Luigi Cantamaglia, Lucia D’Annibale, Daniela Pietrangelo, Deborah D’Angelo, Nella Martino, Sabatino Martino, Giovanna Mantenuto, Gianfranco Posata, Stefania Angelini, Guerino D’alimonte, Lisa Iezzi, Tommaso Ceccomancini, Franco Natarelli, Carmen Vicario, Andrea Marchini, Daniele Grannonio, Marco Centamore, Gaetano Pietrangelo e Fabrizio Bertini.

Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale di Scafa per la collaborazione, in particolar modo al sindaco e al vicesindaco Gianni Chiacchia. “Il ringraziamento più grande, però, va a tutti coloro, imprese e privati cittadini i quali, donando, ci hanno aiutato ad aiutare. Speriamo di poter ripetere presto questa esperienza. Ad Majora Semper”, ha concluso il presidente Vicario.