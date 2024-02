Premiati i commercialisti ed esperti contabili con 30 e 50 anni di carriera [FOTO]

L’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pescara ha premiato i colleghi che hanno raggiunto rispettivamente i 30 e i 50 anni di carriera.

La consegna delle targhe è avvenuta nel museo dell’ottocento.

La cerimonia si è svolta in un ambiente raffinato e carico di cultura e il conferimento dei riconoscimenti da parte del presidente dell’ordine, Michele Di Bartolomeo, avvenuta nella sala centrale del museo e contornata dalle opere d’arte è stato un momento emozionante.

«La mostra di opere degli artisti Antonio Mancini e Vincenzo Gemito, hanno accompagnato i presenti in uno straordinario percorso artistico tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento», si legge in una nota, «la Fondazione Di Persio - Pallotta proprietaria di questo magnifico scrigno culturale promuove e valorizza le opere d’arte dell’Ottocento italiano e francese della collezione privata di Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta rendendo il museo come uno dei più significativi centri culturali della città. La magistrale lettura di pagine D’Annunziane da parte di Marzio Maria Cimini, cultore dell’opera e della biografia di Gabriele d’Annunzio, ha reso il percorso artistico della serata un evento di carattere unico. Un magnifico momento in uno straordinario posto della nostra città».

Questi i nomi dei commercialisti ed esperti contabili premiati: Mimmo Albano, Fabrizio Barbarossa, Nicola Basilico, Fabrizio Berardi, Chiara Castellano, Maria Cuoccio, Claudio Daventura, Michele De Angelis,Italo Februo, Alberto Ferrara, Giovanni Fimiani, Sergio Forte, Lanfranco Lanaro, Lara Marilungo, Walter Marsilio, Carlo Mazzaferro, Patrizia Monacelli, Letizia Oliva, Luca Pelagatti, Giulia Pelliccia, Anna Potenza, Marco Roberti, Paolo Savino, Marina Sorella, Stefano Sulli, Mario Damiani, Gianfranco Paolinelli, Giorgio Altamura, Giuseppe Valentini, Adelchi Agresta, Renato Di Censo, Michele Di Monte, Nunzio Paterno', Vincenzo Savini, Renato Di Francesco.