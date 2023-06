La 50esima edizione dei Premi Flaiano sarà l'ultima a Pescara, manca solo l'annuncio ufficiale

Il rapporto tra i Premi Internazionali Flaiano e la città di Pescara e la regione Abruzzo come noto da qualche anno non era più idilliaco per usare un eufemismo.

Ma la 50esima edizione, una tappa davvero importante di questa lunga storia iniziata nel 1973 grazie a Edoardo Tiboni, invece di rinsaldare i rapporti sembra proprio averli rotti in maniera definitiva.

E dunque il connubio Premi Flaiano-Pescara sembra ormai giunto al capolinea.

E la serata finale di domenica 2 luglio a questo punto invece di rappresentare un grande momento di festa potrebbe trasformarsi nella fine di una manifestazione che portato il nome della nostra città e dell'Abruzzo in giro per tutto il mondo. Manca solo la comunicazione ufficiale che verrà data proprio in occasione della serata finale. A farlo sapere è la presidente Carla Tiboni con un post condiviso su Facebook nella mattinata di giovedì 29 giugno che lascia poco spazio alle interpretazioni.

«L’annuncio verrà dato domenica», scrive la Tiboni, «vorrei ringraziare Pescara e i pescaresi, ma anche gli abruzzesi che hanno voluto bene ai Premi per 50 anni, bellissimi, straordinari. I Premi sono l’unica realtà culturale internazionale di Pescara, degna di questa definizione. Ma la schiena deve rimanere sempre dritta e l’indipendenza contraddistingue da sempre questa meravigliosa realtà culturale. La politica ha provato ad addomesticare il Pegaso. Non ci è riuscita. Il Pegaso vola altrove».

Una volontà quella espressa dalla Tiboni che se confermata domenica sera dovrebbe portare tutti a riflettere su cosa si è probabilmente sbagliato e su cosa forse si sarebbe dovuto fare, come sedersi tutti a un tavolo con serenità e affrontare le questioni aperte da tempo come il mancato ingresso dell'associazione Flaiano nell'Ente Manifestazioni Pescaresi e il pesante scontro degli ultimi giorni per i lavori in corso nel teatro d'Annunzio. Di sicuro, a livello culturale, la prossima estate di Pescara sarà più povera senza la punta di diamante dei suoi eventi e per generazioni di pescaresi il Flaiano diventerà solo un bel ricordo. Senza dubbio Pescara avrebbe potuto mostrare una maggiore maturità, da parte di tutte le componenti coinvolte nella questione, nessuna esclusa. Ma questi siamo, nel bene e nel male.