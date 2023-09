Aperto in prefettura il registro di condoglianze per la morte di Giorgio Napolitano

La presidenza del consiglio dei ministri ha disposto che, in tutte le prefetture d'Italia, venga attivato un registro di condoglianze per la morte del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano in coincidenza dell'apertura della camera ardente fissata per domenica 24 settembre.

A Pescara come nel resto d'Italia, il registro sarà disponibile fino a martedì 26 settembre data dei funerali di Stato. La cittadinanza potrà recarsi nella sede della prefettura di Pescara (ingresso principale, al piano terra), in questi orari: domenica 24 settembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30; lunedì 25 e martedì 26 settembre dalle ore 8,00 alle ore 19,00.