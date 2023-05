Il prefetto Di Vincenzo sui tre ladri colti sul fatto a Pianella: "Altra brillante operazione dei carabinieri"

«Altra brillante operazione dei carabinieri di Pescara, sotto il comando del colonnello Riccardo Barbera, che ha portato all’arresto in flagranza di tre presenti autori di un furto in un’abitazione nel comune di Pianella».

Sono le parole che esprime il prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

«Al colonnello Barbera e all’Arma di Pescara il mio grazie», aggiunge il prefetto, «per la professionalità, la dedizione e la capillare presenza sul territorio che consentono di raggiungere risultati importanti come testimoniato non solo dall’operazione messa in atto a Pianella, ma più in generale, in concorso con le altre forze di polizia, dall’andamento in calo della delittuosità in questa provincia, nell’ottica prioritaria di rafforzare la percezione della sicurezza e la qualità della vita di tutti i cittadini».