Rebus precedenze per gli autobus all'incrocio tra via Colonna e via Marconi

In viale Marconi continuano i disagi relativi al traffico soprattutto per quanto riguarda le manovre che devono effettuare gli autobus di linea. Nella rotatoria che si trova lungo la strada all'incrocio con via Colonna, infatti, ci viene segnalata una problematica relativa alla precedenza: a chi va data? Nell’eventualità, ci si chiede, in cui un bus abbia la necessità di girare su via Alfonso di Vestea, dovrebbe essere lui a dare la precedenza? O, viceversa, sarebbe proprio il mezzo pubblico a riceverla?

Bella domanda, anche perché la segnaletica "è inesistente", come sottolinea un lettore, e pertanto "si rischia un grosso incidente". Insomma, un vero e proprio rebus. Ricordiamo che, secondo l'ultima impostazione nei lavori infiniti di viale Marconi, i pullman sono tenuti a percorrere la corsia centrale, a loro appositamente riservata. Le difficoltà scaturiscono nel momento in cui bisogna svoltare a destra o a sinistra, a causa di una situazione viaria poco comprensibile che andrebbe chiarita il prima possibile per evitare sinistri.