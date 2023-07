A Popoli operativo un presidio dei vigili del fuoco contro gli incendi boschivi estivi

Nell'ambito del progetto del corpo nazionale dei vigili del fuoco per combattere gli incendi boschivi estivi, nella Regione Abruzzo oltre al presidio attivato a Montereale nell'Aquilano, ci sarà anche un presidio operativo a Popoli.

La base logistico - operativa del presidio è collocata nella sede Aib vigili del fuoco (ex sede del corpo forestale dello Stato) di via Tiburtina. Il compito del presidio è sostanzialmente quello di garantire, nell’ambito del periodo di

maggiore criticità, la presenza di personale dedicato all’Aib (antincendio boschivo) in prontezza operativa che si va ad aggiungere alle squadre Aib, costituite nell’ ambito della convenzione stipulata con la Regione Abruzzo. Il presidio sarà operativo dal 17 luglio al 6 settembre, e sarà gestito dal comando provinciale di Pescara. Essendo al confine con il parco della Maiella, sarà riferimento per i comuni delle province di Pescara, Chieti e L'Aquila afferenti al parco.