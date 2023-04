Anche la Pomilio Blumm protagonista del Design Week 2023 di Milano

L'azienda abruzzese Pomilio Blumm protagonista del Design Week 2023 di Milano grazie allo spazio Worth, il più grande incubatore creativo europeo dedicato alla promozione di collaborazioni transnazionali tra designer, creativi, aziende manifatturiere, artigiani e aziende tecnologiche. Proprio la Pomilio infatti sta curando lo spazio dove sono esposti 65 progetti fino al 23 aprile nello spazio di via Sirtori 32 del capoluogo lombardo.

Le opere abbracciano diversi settori, dal tessile all'abbigliamento, passando per le calzature, l'arredamento e l’interior design, senza tralasciare l’architettura, i gioielli e gli accessori. Un viaggio all’interno delle idee create in tutta Europa, con prodotti innovativi e orientati al design che contribuiscono alle sfide globali, accelerando le transizioni verdi e digitali. Fra questi, una lampada da parete biodegradabile, tessili e filati ricavati da scarti di capelli umani, e ancora una lina di abbigliamento industriale che non genera rifiuti, mobili per bambini in legno ecologici ed etici; gioielli realizzati in ceramica indistruttibile stampata in 3d e nuovi materiali. Il presidente Franco Pomilio ha commentato:

"Mettiamo in mostra in una delle vetrine più importanti a livello internazionale i prodotti innovativi orientati al design stimolando lo scambio di idee frutto di una sinergia tra creatori, designer, fabbricanti, artigiani e imprese tecnologiche. I vari progetti evidenziano l'incredibile creatività, l'innovazione e la dedizione dei designer di tutta Europa, e siamo fieri di poter essere al loro fianco e aiutarli a raccontare le loro idee al grande pubblico".