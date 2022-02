"Poliamore mio", il singolo degli Anticorpi per San Valentino

Si intitola "Poliamore mio" il nuovo singolo degli Anticorpi realizzato appositamente per il giorno di San Valentino. E infatti il brano uscirà su tutte le piattaforme proprio il prossimo lunedì 14 febbraio. Intanto questa sera, alle ore 21.30, ci sarà la possibilità di ascoltarlo in anteprima in occasione del dj set che il "Vescovo" terrà allo Scumm di Pescara. Gli Anticorpi sono formati da Arnaldo Guido e Giovanni Di Iacovo.

Vogliono porsi come una "risposta immunitaria" alla banalità e alla stupidità: “Il nostro obiettivo - spiegano - è raccontare, divertire e coinvolgere ma con intelligenza, idee e cultura. Anticorpi alle dilaganti infezioni di banalità e idiozia. Noi cantiamo il domani perché parliamo del presente con la grammatica del futuro. La nostra musica vuole creare connessioni con l'altro, con il differente, con l'umanità e con la tecnologia. Raccontiamo intime fragilità contemporanee e distopiche visioni del futuro in un inno alle diversità. Vogliamo far muovere i corpi accendendo i cervelli”.

Gli Anticorpi hanno fatto il proprio ingresso nel mondo discografico il 25 ottobre 2019. Dal suo lancio, la band pescarese ha pubblicato a stretto giro tre singoli con relativi videoclip: "Lavastoviglie" (novembre 2019), "Curami" (febbraio 2020) e "Cortesemente mi diresti che mi ami?" (aprile 2020). Sono poi seguìti, nel tempo, altri interessanti brani. Ottime le recensioni finora ricevute, dal critico musicale Michele Monina fino ad arrivare al produttore degli Smashing Pumpkins. Le due voci degli Anticorpi alternano un ruvido cantato classico a uno "spoken word" più incalzante, incarnando le diverse anime di questo progetto, tanto bizzarro quanto geniale: punk e pop, nichilista e sexy, clubbing e performativa, veloce ed energica, intimamente coinvolgente e politicamente scorretta. Synth analogici e incalzante ritmo elettronico da club del futuro guidano la satira sulle più celebri fake news.

In "Nuovo Ordine Mondiale", ad esempio, cantano: “Antenna 5G la tua radiazione / mi rende mutante, mi rende eccitante! Trasformami in robot / non voglio più pensare. Forte, cromato, sorridente e controllato! Iniettami il tuo chip ogni fine settimana / voglio essere annullato e ricondizionato! Pipistrelli di Wuhan: il mio sushi number one!”. Semplicemente geniali.