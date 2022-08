Una rete antincendio per tutelare la pineta dannunziana: saranno realizzati 22 nuovi allacci per gli idranti

Dopo le telecamere termiche a infrarossi un ulteriore intervento sarà realizzato per proteggere la pineta dannunziana e prevenire nuovi incendi. E' stato infatti approvato dalla giunta comunale il progetto per la realizzazione della rete antincendio su via Pantini e parte del comparto 5 della riserva. Una seconda delibera quella a firma del vicesindaco Gianni Santilli e approvata dalla giunta comunale, che prevede la realizzazione di altre dieci diramazioni per gli allacci degli idranti che, con quella già approvata la settimana scorsa, diventano complessivamente ventidue.

Gli allacci saranno realizzati sotto il marciapiede che costeggia la recinzione della pineta nel tratto compreso tra via Pantini e via Tirino a sud e via Pantini e via Altobelli a sud. Un primo stralcio della rete che potrebbe essere ulteriormente estesa. Per questo nel progetto sono previsti due pozzetti alle estremità della condotta. Stalli utili a portare avanti eventuali nuovi lavori. I lavori dovrebbero essere realizzati prima del completamento della cosiddetta Strada Pendolo al fine di evitare successive rotture del manto stradale facendo lievitare i costi e creando disagi alla viabilità.

Per il vicesindaco Gianni Santilli un passo importante per la tutela della pineta dannunziana. "La speranza - sottolinea - è che non si debba ricorrere all'uso dei nuovi impianti, ma se mai si dovesse verificare questa situazione, siamo certi che di poter intervenire immediatamente". La rete di protezione a tutela della pineta dannunziana prevede un investimento di 70 mila euro complessivi.

Il sì al progetto è arrivato ieri con apposita delibera a seguito della sottoscrizione del “Verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo” sottoscritta dal responsabile unico del procedimento (rup) dell'ingegner Giuliano Rossi e del progettista Mario Caudullo e quello del “Verbale di validazione” e il “Rapporto conclusiva delle attività di verifica” sempre a firma del rup.