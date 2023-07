Pierpaolo Di Rocco è il nuovo presidente del Rotary Club dei Vestini [FOTO]

Pierpaolo Di Rocco è il nuovo presidente del Rotary Club dei Vestini.

Ha ricevuto il martelletto dalle mani di Massimo Di Tonto.

Alla cerimonia di consegna presenti tutti i sindaci oltre alle autorità e alle associazioni dell’area vestina (Proloco, Avis, Anfass, protezione civile, gruppo soccorso alpini).

Toccante, oltre alla cerimonia, il riconoscimento di socio onorario a un ragazzo diversamente abile, Gabriele Colaiocco che, con grande emozione è stato spillato dal neo presidente. «Il Rotary è uno stile di vita. Uno stile di vita buono, naturale, completo e ricco di amicizia. Il mondo è pieno di potenziali rotariani, ce ne sono molti che mi stanno ascoltando. Amico mio, se tu hai nel cuore amore per il prossimo tu sei un potenziale rotariano». Con questa frase di Paul Harris, tutta l’assemblea si è trasferita nella piazza Latorre, un anfiteatro naturale, con alle spalle da una parte una piccola montagna vestina, il Tre corni e dall’altra sul versante destro la Bella addormentata.

A fare da cornice un concerto in cui sono state suonate le colonne sonore più belle di Morricone. I musici rotariani accompagnati dal soprano Marianna Lanci hanno deliziato il “the open Rotary“. L’esperienza a cui il presidente ha tenuto molto è stata aprire a tutti la convivialità, l’amicizia e l’esperienza del Rotary. Un grande coraggio in un club che spesso rispetta le etichette. Aprire il Rotary significa renderlo alla portata di chiunque abbia certi valori: «Con questo pensiero voglio aprire il mio anno rotariano, innalzare il valore dell’amicizia e e fare servizio per i fratelli più bisognosi, creare condizioni migliori».

Poi una conviviale in piazza con tantissimi prodotti offerti dai freschissimi del Molise, arrosticini offerti dall’Angolana, carni innaffiate da buon vino Lampato, di cui il titolare, Tommaso Patricelli, vicepresidente del club insieme al prefetto, l’avvocato di Moscufo Luigi D’Andrea Giovanni. Il direttivo è composto inoltre dal tesoriere Anna De Febis e dal segretario Massimo Di Tonto, past president. La ruota gira e il Rotary dei Vestini ce la metterà tutta. «Un ringraziamento», conclude il neo presidente, «doveroso e rivolto a Don Norbert, il parroco che ha messo a disposizione la chiesa per il passaggio del martelletto e al sindaco di Civitella, il presidente della Proloco e a tutti gli amministratori che hanno contribuito la buona riuscita dell’evento».